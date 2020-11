Malgré une place de 17e en Ligue 2 lors de la saison précédente, le Paris FC du milieu de terrain sénégalais Moustapha Name a suscité l’intérêt des investisseurs internationaux. Le second Club de la capitale française a été racheté par le Bahreïn pour ainsi se fixer un objectif : « monter en Ligue 1 d’ici trois ans ». Objectif atteint très prématurément ? Le bon début de saison de l’équipe entrainée par l’expérimenté René Girard semble favorablement répondre à la question. En effet, après dix journées de championnat, le PFC caracole en tête du Classement en Ligue 2 avec 25 points, 7 de plus que son dauphin l’ESTAC Troyes.

