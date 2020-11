Lors de l’Open de Yaoundé, le Sénégal a récolté deux médailles d’or et deux médailles d’argent, ce samedi et dimanche. Les Lions du judo ont également obtenu 100 points pour la qualification aux jeux olympiques de Tokyo 2021.

Les quatre judokas sénégalais monté sur le tapis à Yaoundé, ce week-end, ont réalisé de probantes performances nous informe Stades, surtout Mbagnick Ndiaye (+100 kg) et Abderrahmane Diao (-90kg). Ces deux poids lourds ont remporté l’or qui leur vaut 100 points comptant pour les qualifications aux JO d’été de Tokyo, du 23 juillet au 8 août.







Sur 14 pays qui ont participé à l’Open de Yaoundé, le Sénégal s’est classé 2ème avec deux médailles d’or et deux d’argent. Le prochain rendez-vous des judokas concernant les compétitions comptant dans la course à la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2021au Japon, aura lieu les 14 et 15 novembre 2020 au Stadium Marius Ndiaye, à l’occasion de la 4ème édition de l’Open de Dakar. 15 pays se sont engagés.

Wiwsport.com