Dans la discussion pour remplacer Stéphane Jobard à Dijon, Habib Beye a évoqué cette rumeur sur Canal+.

Consultant pour Canal+ depuis plusieurs années désormais, Habib Beye pourrait enfin faire la transition de joueur à entraîneur. Alors que Stéphane Jobard a été remercié par les dirigeants de Dijon, à l’instar de Peguy Luyindula qui occupait jusqu’ici le poste de directeur sportif, RMC Sport révélait que le pensionnaire de Ligue 1 s’intéressait notamment à Habib Beye pour prendre les rênes de l’effectif dijonnais.







Présent sur le plateau du Canal Sports Club ce samedi, Beye a été interrogé sur la question et a décidé de botter en touche.

« Dijon ? Déjà je suis flatté d’un éventuel intérêt d’un club de Ligue 1.J J’apprécie beaucoup le président de Dijon M.Delcourt. Après j’ai enclenché un processus il y a quelques années pour devenir entraîneur professionnel. Je me suis attaché à une structure sportive qui s’appelle Clasico Sports qui travaille pour moi. Aujourd’hui on en est là, on est ensemble, on avance dans ce processus. Et je sais qu’un jour cette opportunité arrivera ». a confié Habib Beye sur les antennes de Canal+ .

Relancé sur la question afin de savoir si c’était donc un non pour Dijon, Beye est simplement resté muet en se contentant de sourire. Affaire à suivre.

10sport