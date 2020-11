Les meilleurs buteurs européens se sont illustrés ce week-end. De Robert Lewandowski à Zlatan Ibrahimovic en passant par Jamie Vardy, la lutte fait rage. Le sénégalais Boulaye Dia entre dans le top 1.

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d’un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d’égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l’Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l’Autriche. Et pour ce 4e bilan de la saison, c’est encore et toujours le buteur polonais Robert Lewandowski qui figure en tête. Sur une forme exceptionnelle avec quasiment deux buts inscrits par match, le joueur du Bayern Munich a de nouveau fait parler la poudre ce samedi contre le Borussia Dortmund (victoire 3-2). Auteur d’une nouvelle réalisation, il se retrouve à 11 buts en 6 matches. Des statistiques impressionnantes pour le vainqueur de la dernière Ligue des Champions qui lui permet de prendre le large sur ses principaux concurrents.







Juste derrière lui, on retrouve deux éléments qui évoluent en Jupiler League. Ainsi, Paul Onuachu se saisit de la deuxième place grâce à ses 9 buts en 11 matches. Le Nigérian a été utile contre Sint-Truiden ce samedi, mais il n’a pas trouvé la faille lors de la victoire de son équipe (2-1). Cela lui permet de rester juste devant Raphael Holzhauser. L’Autrichien est dans la forme de sa vie avec Beerschot. Dans une équipe ultra-offensive, il a inscrit un nouveau but contre Courtrai (5-5) et se retrouve désormais crédité de 9 buts en 12 matches. Cela lui permet de devancer Zlatan Ibrahimovic. A quasiment 40 ans, le buteur suédois est toujours au top et a encore marqué hier face à Vérone (2-2). Auteur de 8 buts en 5 matches, il dispose d’un ratio tout simplement dantesque. Autre vétéran en pleine forme, Jamie Vardy poursuit sur son très bon rythme. Le buteur légendaire de Leicester a transformé un penalty contre Wolverhampton (1-0). Il aurait même pu inscrire un doublé, mais Rui Patricio s’est imposé devant lui. Jamie Vardy affiche donc 8 buts en 7 matches.

Boulaye Dia entre dans le top 10

En sixième position, on retrouve le seul représentant de Ligue 1 de ce classement. Véritable sensation de ce début de saison où il confirme le potentiel qu’il avait dévoilé la saison dernière, Boulaye Dia a été au niveau lors du festival offensif entre le Stade de Reims et Lens hier (4-4). Le buteur sénégalais qui a été convoqué pour la trêve internationale a marqué deux belles réalisations et se retrouve désormais avec un excellent bilan de 8 buts en 8 matches. Doté de statistiques identiques, mais avec quelques minutes de plus au compteur, Heung-min Son arrive en septième. Moins en vue dimanche contre West Bromwich Albion (1-0), il n’a pas marqué pour Tottenham cette fois-ci. Il reste néanmoins sur de hauts standards. Juste derrière lui, Danilo, l’attaquant brésilien prêté par l’Ajax Amsterdam à Twente poursuit sur un bon rythme. Auteur d’un doublé lors du succès des siens contre l’ADO Den Haag (4-2), il est le meilleur buteur de son championnat avec lui aussi 8 buts en 8 matches. Sur les mêmes standards, Dominic Calvert-Lewin est neuvième et enchaîne un troisième match de rang sans marquer suite à la défaite des siens contre Manchester United (3-1). Enfin, Mohamed Salah arrive en dixième position.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) – 11 buts en 6 matches (457 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) – 9 buts en 11 matches (832 minutes)

3) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) – 9 buts en 12 matches (1047 minutes)

4) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) – 8 buts en 5 matches (450 minutes)

5) Jamie Vardy (33 ans/Angleterre/Leicester) – 8 buts en 7 matches (560 minutes)

6) Boulaye Dia (23 ans/Sénégal/Stade de Reims) – 8 buts en 8 matches (604 minutes)

7) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) – 8 buts en 8 matches (643 minutes)

8) Danilo (21 ans/Brésil/Twente) – 8 buts en 8 matches (647 minutes)

9) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) – 8 buts en 8 matches (700 minutes)

10) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) – 8 buts en 8 matches (720 minutes)

Avec Footmercato