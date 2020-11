La Pantera a encore frappé lors du derby du sud de Madrid entre Alcorcon et Fuenlabrada. La 4e victoire du club de Pathé Ciss titulaire aussi lors de cette 11e journée.

L’attaquant est retourné au stade Fernando Torres touché par une blessure musculaire. Cette maladie lui a fait entamer la deuxième étape avec des difficultés dans l’équipe madrilène , même s’il est maintenant déjà à 100% de ses qualités, comme le montre le triplé inscrit ce dimanche au groupe Alcorcon Sports rapporte eldemarques.







Lors de son septième match de la saison et de son quatrième départ en LaLiga SmartBank, l’attaquant prêté par le Real Valladolid a ajouté une participation sublime avec trois buts. Scellant la victoire retentissante du derby madrilène, Sekou a ouvert le score avec un penalty, commis sur lui en première mi-temps, puis a condamné le duel en huit minutes seulement de la seconde mi-temps.

L’attaquant de Granollers confirme ainsi pourquoi il était l’un des acteurs les plus prisés du dernier marché d’été et à quel point l’enchère était logique pour lui avant la fermeture du marché. Son instinct de but est élevé.

