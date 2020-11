Le Paris Saint Germain s’est largement imposé contre le Stade Rennais (3-0), mais a perdu trois joueurs. Idrissa Gueye, puis Thilo Kehrer, ensuite Alessandro Florenzi et Moise Kean sont sortis sur blessure.

Après seulement un quart d’heure de jeu, Idrissa Gueye a dû quitter ses coéquipiers. A l’issue de la rencontre, le coach Tuchel a donné des nouvelles de ses blessés.







“Pour Kehrer et Gueye, c’est plus grave que Florenzi et Kean. Florenzi était surtout fatigué, Kean a été excellent, mais c’est trop pour lui, il joue toujours, il a souffert, il a pris beaucoup de coups. C’était nécessaire qu’il joue, pareil pour Kehrer. Je suis heureux que Paredes et Herrera ne soient pas blessés parce qu’on a pris des risques. J’ai peur que ce soit grave pour Gueye.”

Il va falloir patienter pour avoir des certitudes à propos de ces blessures, mais on peut toujours s’inquiéter avec un souci musculaire. Visiblement, il y a d’ailleurs une vraie inquiétude pour Gueye.

Senego