Le Paris Saint-Germain a continué avec sa malchance ce samedi soir, puisque des joueurs sont sortis sur blessures au cours de la victoire contre le Stade Rennais (3-0) dont Idrissa Gana Gueye.

« Pour Kehrer et Gueye, c’est plus grave que Florenzi et Kean. Gueye, c’est encore la cuisse. J’ai peur que ce soit grave pour Gueye » a déclaré Tuchel après le match via Paris Fans.







Il va falloir patienter pour avoir des certitudes à propos de sa blessure, mais on peut s’inquiéter pour Idrissa Gana Gueye qui risque donc de déclarer forfait pour les matchs de l’équipe nationale du Sénégal contre la Guinée Bissau.

wiwsport.com