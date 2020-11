Naples conforte sa place au podium, 3e place avec sa 5e victoire de la saison lors du déplacement à Bologne. Ce match compte pour la 7e journée de la Serie A.

Grâce à Osimhen, auteur du seul but de la rencontre, le Napoli prend les trois points à Bologna et monte sur le podium de la Serie A. À la 23e minute, Lozano a foncé sur son côté droit avant de placer un centre millimétré pour la tête de Victor Osimhen. Ce but suffit au Napoli pour gagner.







Les Napolitains auraient pu alourdir le score au début de la deuxième mi-temps. Mais le but de Koulibaly a finalement été refusé après une main d’Osimhen. Bologna pourra s’en vouloir après avoir manqué une triple occasion en fin de match.

Calciomio