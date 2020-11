Six sénégalais étaient en lice pour cette rencontre de la 10e journée en Ligue 1. Seul le cadet, Pape Matar Sarr n’a pas pris part à cette rencontre.

Du coté du FC Metz : Pape Ndiaga Yade, Opa Nguette et Lamine Gueye ( encore passeur décisif) étaient titulaires. Et faisaient face au DFCO avec Pape Cheikh Diop et Moussa Konaté comme remplaçants.







La rencontre s’est soldée par un nul (1-1), les réalisations ont été faites lors de la première période. Ouverture du score à la 13′ et égalisation avec Yade 21′. C’est le premier but de l’attaquant de 20 ans après 8 matchs. Il compte en plus une passe décisive.

Son but permet au FC Metz de rester invincible après 7 matchs disputés. Le club est à la 9e place du classement avec 15 points.

#FCMDFCO [ ℂ𝕠𝕞𝕡𝕥𝕖 𝕣𝕖𝕟𝕕𝕦 ] 🤝 Ce dimanche, les Grenats ont partagé les points avec le @DFCO_Officiel (1-1) 🗞 Le compte rendu de la rencontre 👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) November 8, 2020

