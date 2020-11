Dans une interview avec le site du club, Opa Nguette qui évolue à La Moselle depuis 2016 a parlé des bonnes notes (4 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites) de son club en Ligue 1 qui occupe la 8e place. (Extraits).

Opa, votre équipe vient d’enchaîner six rencontres sans la moindre défaite. Dans quel état d’esprit se trouve-t-elle aujourd’hui ?







O.N. : « On est très heureux de cette série qui est extrêmement positive ! Il faut profiter de cette bonne période pour continuer à enchaîner les bonnes performances. C’est de cette manière qu’on pourra engranger un maximum de points ».

Comment expliquez-vous cette bonne entame de championnat ?

O.N. : « Je pense que l’équipe est parvenue à conserver la dynamique de la saison précédente. Même si on a perdu quelques points en début de championnat face à de grosses équipes, on ne s’est jamais démobilisés. On savait qu’on devait se concentrer un peu plus pour décrocher des résultats positifs. Aujourd’hui, on est heureux d’avoir atteint cette place au classement. Notre volonté, c’est de faire mieux que la saison passée ! ».

Votre équipe a remporté son dernier déplacement à Nîmes (0-1), malgré une mi-temps passée à dix contre onze. Est-ce le signe d’une certaine solidité ?

O.N. : « Oui, on l’avait déjà vu lors des précédentes rencontres. Ce dernier match à Nîmes n’a fait que confirmer ce sentiment. On a su rester soudés, sans se mettre de pression inutile lorsqu’on a été réduits à dix. Ce sont des qualités qu’il faudra appliquer tout au long de la saison, à commencer par Dijon ce dimanche ».

Depuis la blessure d’Ibrahima Niane, vous évoluez régulièrement en tant qu’attaquant axial. Comment vous sentez-vous à ce poste ?

O.N. : « Je m’y sens très bien ! J’essaie de mettre beaucoup de pression sur les défenseurs centraux et de faire des efforts pour gêner les relances. C’est un poste qui demande beaucoup d’efforts dans le jeu sans ballon, et c’est quelque chose qui me convient très bien ».

D’ailleurs, vous avez déjà évolué en tant qu’attaquant de pointe par le passé…

O.N. : « J’ai été formé en tant qu’attaquant axial. Quand je suis passé professionnel, on m’a placé sur un côté et j’y suis resté. Cela m’a permis de m’aguerrir à tous les postes de l’attaque ».

La saison passée, vous avez trouvé le chemin des filets à cinq reprises, et délivré deux passes décisives. Ces statistiques vous ont-elles donné satisfaction ?

O.N. : « J’ai toujours envie de faire plus ! J’espère pouvoir monter en puissance au l des journées. Mon but, c’est d’aider l’équipe au maximum en étant décisif le plus souvent possible ».

Ce dimanche, confinement oblige, la réception du Dijon FCO se déroulera à huis clos. De quelle manière préparez-vous cette rencontre ?

O.N. : « On essaie de se focaliser le plus possible sur la rencontre. Il faut éviter de se laisser perturber par ce contexte qui sera forcément inédit, sinon on risque de se disperser. Le soutien des supporters va beaucoup nous manquer. Par le passé, j’ai déjà joué dans des stades vides et je sais à quel point cela sera particulier. Mais on doit rester concentrés sur le déroulement du match pour faire la meilleure prestation possible ! ».

