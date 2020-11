Titularisé pour la 6e fois de la saison, Sofiane Diop a été décisif sur la victoire de l’AS Monaco qui s’est imposé face à Nice (2-1).

Troisième défaite de la saison à domicile pour les Aiglons. Racine Coly était absent et Dan Ndoye toujours sélectionnable en équipe nationale du Sénégal est entré à la 84′.







En face, les monégasques ont ouvert le score à la 23′. Et c’est le milieu de terrain offensif très attendu en équipe nationale qui a consolidé la victoire de Monaco avec le but du break à la 53′. Il s’agit de son deuxième but de la saison. La sixième titularisation du joueur 20 ans, né en France d’un père sénégalais, en 10 matchs disputés en Ligue 1.

𝙐𝙣 𝘿𝙚𝙧𝙗𝙮 𝙘̧𝙖 𝙨𝙚 𝙜𝙖𝙜𝙣𝙚 ‼️

Victoire de nos 🔴⚪️ qui s'imposent 2-1 à l'Allianz Riviera dans ce Derby Aller de la Côte d'Azur ! 👊 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 👊 1⃣-2⃣ #OGCNASM pic.twitter.com/1E3hVdDOKN — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 8, 2020

wiwsport.com