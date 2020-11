Cinquième victoire de la saison pour Angers qui conforte sa position dans le Top 10. Sada Thioub et ses coéquipiers sont allés battre Nîmes à domicile (5-1).

Sada Thioub qui remplacera Keita Baldé Diao en équipe nationale a été décisif sur le premier but des Angevins. Il sera remplacé avant la fin du match (75′). Moussa Koné qui est entré en jeu à la 67′ a inscrit le seul but des Crocos (91′) qui sont dans une période difficile avec une sixième défaite concédée. C’est le premier but de la saison pour Koné.







