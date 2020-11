En Jupiler Pro League, de belles notes sénégalaises lors de la rencontre Oostende vs Club Bruges qui a réussi à prendre les 3 points à l’extérieur (3-1).

Le FC Bruges a ouvert le score à la 32′. Six minutes plus tard c’est Makhtar Gueye qui égalise en inscrivant son 4e but de la saison.







En deuxième période, Krépin Diatta (6 buts) a renversé la tendance en donnant l’avantage à son club à la 81′. Et il sera suivi par Youssouph Badji entré en jeu à la 59′. Le jeune attaquant donne provisoirement au FC Bruges la première place du classement avec son 3e but de la saison.

wiwsport.com