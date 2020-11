La rencontre démarre à 16 heures. Et face au grand rival Manchester City, Jurgen Klopp sort la grande artillerie. Désormais, ce ne sera pas un trio mais un quatuor.

Sadio Mané (4buts et une PD), Salah (7 buts), Firminho (1 but et 2 PD) et Diogo Jota (3 buts) sont tous les 4 titularisés pour cette rencontre.







Voici la composition des deux équipes:

🔴 TEAM NEWS 🔴 The Reds to face @ManCity 👊 — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2020

