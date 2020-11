Le Standard se déplaçait ce dimanche sur le terrain de l’Antwerp pour tenter de prendre la tête au classement de Jupiler Pro League.

L’Antwerp et le Standard ont partagé l’enjeu 1-1 dimanche lors de la 12e journée de la Jupiler Pro League de football. Au but inscrit par Lior Rafaelov dès la 10e minute a répondu celui de Maxime Lestienne à la 68e. Les Anversois qui auront multiplié les occasions ne sont donc pas parvenus à renouer avec la victoire après leurs défaites 1-0 dimanche dernier à Anderlecht en championnat et 0-1 contre Linz en Europa League.







Après ce second succès consécutif en championnat, le Standard reste provisoirement 4e du classement avec 22 points et revient à hauteur du Beerschot et de Genk. Charleroi conserve sa place de seul leader (23). L’Antwerp devient 5e et totalise 21 points.

Le défenseur central Abdoulaye Seck (1,92 cm) disputait son 11e match de la saison avec autant de titularisations. Il fait partie des joueurs sénégalais à ce poste, ayant le plus de temps de jeu (990 minutes de jeu). Depuis le début de la saison, il n’a raté qu’un seul match. Seck qui a été énorme lors de la victoire face à Tottenham en Europa League compte deux buts et une passe décisive, en championnat.

wiwsport.com (RTL)