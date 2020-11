L’arrière gauche de la tanière pourrait être forfait pour la prochaine sortie des Lions. Saliou Ciss est blessé et ne sera pas en lice pour le déplacement à Caen, à 18 heures.

Il ne fait pas partie des 4 joueurs annoncés positif au Covid-19 . Jusque-là, Nancy était, avec Rodez , le seul club de Ligue 2 qui avait la chance d’être épargné par le virus mais, ça, c’était avant. Les derniers tests effectués jeudi ont révélé quatre cas positifs à l’ASNL, « uniquement des joueurs dont trois asymptomatiques » précise Frédéric Muel, le médecin du club.







Ce samedi, à 18 heures, Caen vs Nancy pour le compte de la 10e journée. Une rencontre que l’ASNL va aborder très amoindrie vous l’avez compris, d’autant qu’il y aura en plus deux titulaires absents pour une autre raison que la Covid-19 : Saliou Ciss et Amine Bassi. L’international sénégalais est trop juste pour revenir de blessure et le numéro 10 de l’équipe souffre encore des adducteurs explique nos confrères de L’Est Républicain.

Après 5 titularisations successives depuis le début de la saison, les minutes de jeu du Lion de 31 ans sont au ralenti. Absent face au PAU FC, il n’a disputé que la première période face à Châteauroux le 31 octobre passé. Depuis, il est blessé et ne s’est pas encore remis pour retrouver la compétition à 4 jours de la rencontre Sénégal vs Guinée Bissau.

wiwsport.com