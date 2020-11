Ousseynou Ba a partagé la photo sur son story Instagram. Il aurait participé à la séance du jour du club grec. Une bonne nouvelle pour la tanière pour le jeune joueur de 24 ans qui est convoqué en équipe nationale pour la double confrontation Sénégal vs Guinée Bissau.

Toutefois, il devra patienter pour jouer avec l’Olympiakos qui rencontre demain en déplacement, OFI Crète à 13 heures. Ousseynou Ba est absent du groupe retenu pour cette rencontre. Pape Abou Cissé est quant à lui convoqué. Le champion de la Grèce en titre est à 3 points de l’actuel leader.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Ο.Φ.Η. / The squad players selected ahead of the match against O.F.I. FC. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/Gnot3PosSE

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) November 7, 2020