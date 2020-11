Il fait partie des nouveaux sélectionnés dans la tanière . Une bonne nouvelle qui vient au moment où le milieu de terrain de 25 ans va retrouver les pelouses ce week-end aprés un mois d’absence.

Après 5 matchs et 1 but inscrit en Ligue 2, Moustapha Name a été lourdement suspendu. Depuis le 3 octobre passé , il ne joue pas avec l’effectif de Paris FC et fera son retour ce samedi face à Dunkerque. « C’est vrai que cela fait un mois que je n’ai pas disputé de match officiel. Je dirais que c’est long parce que je suis un compétiteur et j’aime jouer. Mais j’ai senti tout le soutien de l’équipe, le coach et son staff. Cela s’est passé vite et je vais retrouver la compétition ce week-end » explique t’il dans un entretien avec le club.

« C’était très dur au début Des qu’on m’a dit que j’étais suspendu 4 matchs, j’y croyais pas. Je me suis dis tout le mois d’octobre je ne vais pas jouer. Donc c’est très long pour un compétiteur. Mais je l’ai bien pris et j’ai un bon état d’esprit. J’ai trop hâte de retrouver l’équipe ce week-end et de continuer sur la bonne lancée » déclare l’ancien capitaine de Pau FC enthousiaste. Le Paris FC est une sur une série de 5 victoires consécutives.