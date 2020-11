La fédération sénégalaise de Taekwondo et M.A.S.E.S.A Mandela Association Sport Éducation Santé Africa ont signé un partenariat ce vendredi.

La volonté de ce partenariat est l’accompagnement vers la pratique du Taekwondo comme vecteur de réussite, de lien social et de rôle éducatif. Cette convention a également pour optique la promotion de l’olympisme et du Paralympisme en vue des prochaines échéances internationales informe le communiqué parvenu à wiwsport.com.







« Le sport est porteur de valeurs qui permettent aux jeunes d’établir des repères pour construire leur identité, leur projet personnel et professionnelle. Les valeurs des deux signataires sont communes la solidarité, le travail, le dépassement de soi, le partage et le respect font partie des aspects qui seront véhiculées dans nos différentes actions »

C’est pour atteindre ces objectifs et un projet commun que la FSTKD dirigée par Balla Dieye et M.A.S.E.S.A a souhaité mettre en place un partenariat sur le volet éducation et sport dans les établissements scolaires sénégalais.

wiwsport.com