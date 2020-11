Il a inscrit le but victorieux de la partie. Ismaila Sarr va rejoindre la sélection nationale avec de bonnes notes: 3 buts inscrits après 8 matchs disputés.

Alors que les deux équipes étaient au coude à coude (2-2), Ismaila Sarr a donné les 3 points aux Hornets avec un but inscrit sur penalty à la 83′. Il s’agit de sa deuxième réalisation consécutive, la 3e de la saison en plus d’une passe décisive.

Le jeune Lion de 22 ans confirme l’intérêt des grands clubs de Premier League et le prix fixé par Watford pour le vendre: 40 millions d’euros. WFC est désormais à 1 point du leader après 11 journées disputées.

Who's off for a lie down? 🙋‍♂️@Sportsbetio | #WATCOV pic.twitter.com/qPo6ZTAEVd

— Watford Football Club (@WatfordFC) November 7, 2020