Défait par les Wolves le week-end passé, Crystal Palace va tenter de renouer avec le succès. face à Leeds United à 15 heures.

Cheikhou Kouyaté est titularisé pour le compte de cette 8e journée de la Premier League. Le milieu de terrain sénégalais qui évolue à l’axe des Super Eagles est titularisé depuis le début de la saison sur cette position. Et le joueur de 30 ans est satisfaisant à ce poste avec un but inscrit et 630 minutes disputées (il a joué tous les matchs sans être remplacé).







Leeds est sur une série de 3 victoires, 3 défaites et 1 match nul.

