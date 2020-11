Son parcours est bien différent de celui de plusieurs joueurs. Pour un binational, Boulaye Dia a vécu les mêmes tracas que nos joueurs sénégalais. Mais tel un Lion, il n’a jamais laissé sa proie filer entre ses griffes: son ambition de devenir footballeur. Entre désillusions et ambitions, il raconte son histoire, inspirant. Extraits de son interview avec Get Football News …

Regardons votre histoire de footballeur car elle n’est certainement pas typique. Normalement, les joueurs passent par le développement des jeunes et il y a une nette progression. Mais votre voyage a été différent, avec de gros coups en chemin. Commençons par Saint-Étienne et la voiture en panne.







Oui c’est ça. J’étais jeune – je pense avoir environ 12 ans. J’ai été invité à un essai de deux jours à Saint-Étienne, alors je suis allé avec mon père en voiture, et au péage, la voiture est tombée en panne. A 9 heures du matin. Nous avons donc hélé un taxi et sommes rentrés chez nous. Donc pas de procès et Saint-Etienne n’a jamais rappelé.

Vous n’avez pas pris le taxi pour Saint-Étienne plutôt que pour retourner à Oyonnax?

Non, il était alors trop tard.

Et était-ce difficile à prendre ou, à 12 ans, étiez-vous zen à ce sujet?

Non, quand vous avez 12 ans, vous passez à autre chose. Vous êtes déçu ce jour-là, mais vous l’avez oublié deux, trois jours plus tard.

Puis le revers suivant est venu à Lyon, qui n’était pas un essai à court terme mais une configuration à plus long terme, avec des abandons. Vous avez manqué à cause d’un test sur votre poignet?

Oui c’est vrai. J’y suis allé presque tous les mercredis pendant quelques années, mais à 13 ans, je pense, ils ont fait un test de poignet pour évaluer la croissance future et m’ont dit que je ne grandirais pas beaucoup – parce que j’étais assez petit à l’époque – que je ne le ferais pas. Je ne suis pas devenu beaucoup plus grand et donc je ne correspondais pas au profil qu’ils recherchaient.

Vous êtes né à Oyonnax qui n’est pas trop loin de Lyon. Étaient-ils votre club d’enfance?

Non, ce n’était pas mon club – je n’ai soutenu personne. Mais Lyon était la grande ville et, quand j’étais plus jeune, c’était le grand club et avait l’un des meilleurs centres de développement de la jeunesse français. Donc, ils ont attiré tout le monde et j’étais vraiment heureux de pouvoir y faire des essais régulièrement, et j’espérais être accepté dans la configuration des jeunes – d’autant plus qu’il y avait déjà quelqu’un que je connaissais, un gamin avec qui j’avais joué à Oyonnax. qui avait un an de plus que moi – il m’en a parlé. Et j’aurais été vraiment content. Mais c’est la vie, vous passez à autre chose.

Vous dites cela, mais à ce moment-là, était-ce votre rêve de devenir footballeur, ou était-ce une question de savoir si cela arrive, cela arrive, et sinon, tant pis?

Non, c’était un objectif mais à cet âge tu es insouciant. Donc c’étaient des coups, vous y avez un peu pensé et ensuite vous êtes passé. Je me suis dit que j’avais encore beaucoup de temps devant moi et à 13 ans ce n’est pas si grave, on pense juste qu’on verra quand je serai plus vieux quelles opportunités j’aurai.

Alors vous avez commencé à jouer pour Jura-Sud mais vous avez abandonné pour vous concentrer sur l’obtention de votre licence d’électricien et gagner votre vie. Mais ensuite, vous avez eu un procès au Pays de Galles?

Oui, un de mes amis avec qui j’ai joué à Oyonnax quand nous étions plus jeunes était parti jouer dans un club de première division au Pays de Galles, dans la ligue galloise. La saison suivante, par l’intermédiaire de son agent, il contacte quelques joueurs pour leur demander de venir faire des essais. Je suis donc allé avec des coéquipiers. Et ça s’est bien passé mais je n’étais pas prêt à y aller. Je pense que le club était Airbus. C’était le club pour lequel mon ami jouait. L’agent a dit que quelques clubs étaient intéressés mais tout était un peu ambigu alors j’ai décidé de retourner en France.

Je voulais toujours devenir footballeur mais ce n’était pas ma priorité. J’ai d’abord dû travailler et gagner ma vie pour moi, pour ma famille [Boulaye est le sixième de sept frères et sœurs]. Mais le football était toujours au fond de mon esprit, et mon plan était de travailler pendant un an ou deux, puis de vraiment y aller, de postuler pour des essais au niveau CFA (4e division) et, espérons-le, de l’utiliser comme tremplin pour obtenir au niveau professionnel.

Et c’est comme ça que tu es rentré dans Jura-Sud?

Exactement. Je suis retourné chez Jura-Sud, qui était en CFA, je m’entendais bien avec l’entraîneur, nous avions déjà bien travaillé ensemble. J’ai fait une bonne saison, marquant 15 buts en 20 matches, puis Reims est venu me signer.

Ensuite, tout va assez vite, de la CFA à la Ligue 2 en passant par la Ligue 1 dans quelques années, c’est une pente assez raide! A-t-il été difficile de s’acclimater aux différents niveaux de qualité et d’attentes?

Oui, c’était différent. Il n’y a pas de comparaison entre les mondes amateur et professionnel. Mais j’ai toujours été dans l’esprit – même en CFA – de préparer un transfert dans un club professionnel cet été. Une fois que j’ai rejoint un club professionnel, Reims, j’ai commencé avec les réservistes et les jeunes et la même chose, je suis entré avec une attitude professionnelle et c’est pour cela que j’ai rapidement percé.

Mais je suis venu de si loin que je n’ai pas eu le temps d’être frappé par les étoiles. Je savais que je devais travailler dur pour compenser tout ce que j’avais manqué, n’ayant pas traversé un centre de développement des jeunes. J’ai dû combler ces lacunes rapidement et travailler vite et dur pour rattraper le retard.

