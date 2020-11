L’attaquant du stade de Reims a honoré sa première sélection en équipe nationale du Sénégal le 9 octobre passé. Le Lion de 23 ans est encore convoqué pour la double confrontation face à la Guinée Bissau (11 et 15 novembre). Né à Oyonnax, une commune française dans le département de l’Ain, Boulaye Dia a décidé de jouer avec le Sénégal. Dans cette interview avec Get French Football News, il explique son choix.

Vous avez fait vos débuts au Sénégal le mois dernier, contre le Maroc. Vous aviez le choix entre représenter la France et le Sénégal. Pourquoi avez-vous choisi le Sénégal?







Parce que c’est le pays de mes parents, c’est là qu’ils sont nés. C’est aussi mon pays. Porter le maillot du Sénégal est une fierté pour toute ma famille. C’était très émouvant d’enfiler le maillot pour la première fois. Cela a rendu tout le monde heureux.

Et vous avez failli marquer en frappant le poteau?

Oui c’est vrai. Mais nous le garderons pour la prochaine fois!

Que ce soit une pénalité ou un coup de pied au-dessus de la tête!

Oui, je m’en fiche de savoir comment!

Ce sera une saison perturbée à cause du COVID-19 et, par exemple, la Coupe d’Afrique des Nations a été reportée. Mais quels objectifs personnels avez-vous, avec Reims et le Sénégal? En juin prochain, qu’est-ce qui vous fera regarder en arrière et penser que c’était une bonne saison?

Juin est loin, très loin. Mais d’ici là, je vais essayer de continuer à marquer, d’être décisif et puis à la fin de la saison, nous verrons où nous en sommes et comment le juger.

Votre voyage au plus haut niveau du football, surmontant divers revers, est vraiment une histoire inspirante. Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui connaît des défis similaires?

Vous devez toujours travailler, toujours croire en vos rêves, ne jamais abandonner. Il y a toujours de l’espoir si vous faites bien les choses et que vous avez un peu confiance en vous.

wiwsport.com