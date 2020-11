C’est son premier de la saison. Pape Habib Gueye 21 ans a lancé son compteur avec Courtrai.

Il a rejoint le club belge depuis janvier passé et a disputé 7 matchs cette saison. L’attaquant vient de marquer son premier but lors du match nul mais prolifique de Courtrai qui recevait Beerschot (5-5). Le 10e match de la saison pour Gueye qui a gagné un peu plus de temps de jeu, 80 minutes disputées. Il a inscrit le but à la 68′.







