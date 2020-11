Convoqué en EN pour la double confrontation Sénégal vs Guinée Bissau, KEITA Balde Diao ne sera pas présent en raison d’une blessure qui l’écartera des pelouses.

L’attaquant de 25 ans souffre d’une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite rapporte un site italien visité par Wiwsport. C’est le rapport des examens médicaux effectués alors que le joueur avait écourté sa séance d’entraînement de mercredi en raison d’une douleur ressentie.









Il va rater 3 à 4 matchs avec Sampdoria et son retour est prévu le 6 décembre prochain. Sa récupération dépendra de la gravité de la blessure et sa capacité à guérir. Le coach Ranieri espère le récupérer au plus vite, le joueur n’a disputé jusqu’ici que 3 matchs. Rappelons qu’il est en prêt pour une saison.

Pour le moment, l’attaquant des Lions ne rejoindra pas la tanière alors que beaucoup attendait son retour dans le groupe d’Aliou Cissé. Il compte 18 sélections et 3 buts inscrits.

wiwsport.com