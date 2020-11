Famara Diédhiou a été testée positive au COVID-19 et va s’auto-isoler pendant 10 jours informe Bristol City dans un communiqué. Le joueur et sa femme ont présenté des symptômes le mercredi 4 Novembre et ils se auto-isolées immédiatement informe la missive.

Sur sa page Twitter, le joueur a confirmé l’information « Je suis testé positif au COVID-19. Je n’ai pas de symptômes graves. Ma famille et moi sommes en quarantaine » a t’il écrit, invitant ses followers à respecter les mesures sanitaires édictées.

I tested positive but I feel fine and have no significant symptoms. my family and I are in quarantine and everyone is doing great.

Make sure you stay safe and follow all the rules to protect yourself and your loved ones. God protects us🤲🏾.

— Famara Diedhiou (@famara2001) November 6, 2020