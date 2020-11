Khadim Diaw qui a brillé de mille feux au poste de latéral gauche sous les couleurs de l’académie Génération Foot est désormais un joueur de Horoya Fc. Il évoluera en Guinée, qu’il rejoint dans le cadre d’un prêt d’une saison. Dans cette interview accordée à wiwsport.com, le très talentueux joueur s’est montré particulièrement confiant pour gagner sa place dans l’effectif de Lamine Ndiaye.

Brillant aussi bien défensivement qu’offensivement, Khadim Diaw était pourtant un ancien attaquant reculé au poste d’arrière gauche « j’ai été repositionné excentré gauche à Génération Foot par le président Mady Touré, à qui je dois beaucoup, d’ailleurs », a-t-il expliqué. Natif de la première capitale du Sénégal, il a commencé à tâter le ballon très jeune : » je suis né à Saint Louis. J’ai débuté ma jeune carrière au centre de formation qu’on appelait horizon 2000. C’est là-bas que j’ai été repéré par les recruteurs de Génération Foot ».







Vainqueur de deux titres de champion du Sénégal et une Coupe du Sénégal avec l’académie de Déni Birame Ndao, Khadim Diaw a fait les toutes catégories jeunes en équipe nationale du Sénégal. Avec les Locaux, Il a récemment remporté WAFU Cup of Nations en UFOA 2019 à Thiès.

Pour sa nouvelle aventure, le joueur sénégalais qui rêve de faire carrière comme son idole « Marcelo » ne compte pas faire de la figuration en Guinée : « C’est un réel plaisir de rejoindre Horoya Fc. Il fait parti des plus grands clubs d’Afrique. Il participe régulièrement aux compétitions africaines, la Ligue des Champions et la Coupe Caf c’est donc une occasion pour moi de me montrer à la hauteur », confie le jeune joueur. « Je ne suis pas la pour rien, alors je vais me donner à fond, pouvoir m’imposer dans cette équipe et enchainer les bonnes performances ».

Khadim Diaw ne sera pas le seul sénégalais dans l’effectif du club guinéen, l’international sénégalais « va côtoyer son grand frère « Khadim Ndiaye, qui s’occupe de son intégration. « C’est une fierté pour moi de venir jouer avec mon frère Khadim NDIAYE. Il n’hésite pas à me donner des conseils à l’entrainement. Franchement, il participe vraiment à mon intégration. Pour le moment tout se passe bien Al hamdoulilah ».

wiwsport.com propos recueillis par Anta Ndiaye