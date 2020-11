Cette question soulevée lors de la dernière réunion les membres du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football concerne les entraineurs titulaires des équipes nationales du Sénégal.

Comme avec la sélection A dirigée par Aliou Cissé, le Comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football a décidé à l’issue de la réunion les membres du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, ce jeudi, de mettre fin au cumul des fonctions d’entraineur titulaire des équipes nationales du Sénégal à compter du mois de Février 2021. « le principe de non cumul des fonctions d’entraineur titulaire des équipes nationales et d’entraineur de club est arrêté. A compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, un délai d’option de trois (03) mois est consenti aux concernés ».







Par ailleurs, le comité exécutif de la FSF a affirmé que les entraineurs titulaires des équipes nationales « bénéficieront désormais de contrats et de traitements salariaux à titre permanents« . Ainsi, Malick Daf et Youssoupha Dabo respectivement sélectionneur des U17 et Jaraaf, U20 et Teungueth Fc devront désormais faire un choix.

Abordant les mesures de réorganisation et de rémunération du management technique des équipes nationales, le Comité Exécutif a décidé de valider le nouvel organigramme de la Direction Technique Nationale composé d’un Directeur Technique National, d’un (e) Assistant (e) de Direction et des Chefs de Départements des compétitions séniors, du football de jeunes, du football féminin et du football spécifique.

wiwsport.com