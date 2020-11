Absent de l’équipe nationale depuis l’Afrobasket 2017, Clevin Hannah a de nouveau été convoqué par Boniface Ndong pour la préparation des éliminatoires de l’Afrobasket 2021 à Kigali.

Il se dit heureux de porter à nouveau le maillot du Sénégal : “A l’annonce de ma convocation, j’étais vraiment content d’avoir à nouveau cette opportunité. C’est un honneur de revenir en sélection.” a-t-il déclaré.







Clevin garde de bons souvenirs de son premier passage dans la tanière, citant des matchs où il s’est bien illustré : “Côté souvenirs, je dirais le match contre les Philippines et aussi les confrontations face au Canada et à la Turquie (TQO 2016).”

Pour lui, le Sénégal a encore des chances de gagner l’Afrobasket, avec l’arrivée de Boniface Ndong et l’expérience cumulée de certains cadres de l’équipe : “Je pense que nous avons des joueurs d’expérience et un staff technique à la hauteur. Donc cela devrait nous apporter beaucoup plus dans notre souhait d’être sur le toit de l’Afrique Inshallah! Ce serait une bénédiction de devenir champion d’Afrique avec ce groupe de grands joueurs que nous avons. En tout cas c’est l’objectif”.

Clevin Hannah évolue actuellement à Morabanc Andorra, en Liga ACB. Ses belles prestations cette saison ont fini par faire de lui un élément clé du dispositif du coach Ibon Navarro : “C’est un peu fou avec la situation de covid-19 cette année, mais nous jouons plutôt bien en équipe. La Liga ACB et l’Eurocup sont des compétitions vraiment difficiles, et nous devrons donc nous améliorer chaque jour pour terminer en force. Mes objectifs sont de participer aux éliminatoires de l’Afrobasket, mais aussi d’aller loin en Coupe du Roi et d’atteindre le Final Four de l’Eurocup.”

