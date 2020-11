Docteur Alioune Sarr a quitté la présidence du CNG officiellement ce jeu. Depuis 1994, il est intrôné et il vient de céder la place à Ibrahima Sène. Khadim Samb a rendu un vibrant hommage à l’ancien président du CNG Alioune Sarr.

Selon le communicateur traditionnel, Alioune Sarr a bien remplit sa mission et reste très social à l’endroit du monde de la lutte. Il a soigné beaucoup de lutteurs et d’anciens lutteurs à travers sa clinique médicale, selon Khadim Samb.







« Je connais plus de 150 lutteurs qui ont été soignés par Dr Alioune Sarr. Je connais plusieurs communicateurs traditionnels qui ont été soignés ou leurs femmes ont accouché à la clinique de Dr Alioune Sarr sans payer. J’étais présent le jour de sa nomination, je suis présent le jour de son départ, je rend grâce à Dieu. En 1994, la lutte n’avait pas une telle dimension. A l’époque j’organisais des combats que j’arbitrais. Je suis le premier promoteur à payer 100000f à Yékini, ainsi que Tyson et Bombardier et Gris Bordeaux. Nous te félicitons président Alioune Sarr, tu as fait ce que tu devais faire… », le témoignage émouvant de Khadim à l’endroit de l’ancien président du CNG.

https://www.facebook.com/wiwsport/videos/1635925986596814

