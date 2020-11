« Je pardonne tout le monde mais je n’oublie pas », tel a été le mot de clôture de l’ancien président du CNG, docteur Alioune Sarr. Président du comité depuis 1994, il a officiellement été remplacé ce jeudi par Ibrahima Sène.

La cérémonie a eu lieu au ministère des sports. Après un discours de remerciement à l’Etat du Sénégal et aux différentes autorités sportives de lui avoir renouvelé une confiance, Alioune Sarr demande aux sénégalais de soutenir le futur président et de le juger « selon ses actes et pas son profil ».







« Aujourd’hui est pour nous un jour de grâce, je rend grâce à Dieu. Notre préoccupation a toujours été le développement de la lutte. Un journaliste m’a une fois posé la question à savoir quel est notre vœux pour la lutte, je lui répondu l’arène nationale. Par la grâce de Dieu nous l’avons eu avec le président Macky Sall. C’est une occasion pour remercier tous les ministres des sports de 1994 à 2020. On avait un seul objectif, c’est de réussir notre mission. C’est une occasion pour encourager l’équipe qui va arriver et surtout demander au monde de la lutte, à la presse en général de faire le travail avec conscience et de ne point juger les gens sur leur profil mais de les juger sur les faits. Une nouvelle mission va commencer, accompagnons les. Travaillons pour l’intérêt du Sénégal et chacun se retrouvera à sa place. Nous avons des valeurs de « djom », de « foula », de « fayda », de respect. Je demande pardon à tout le monde, je pardonne tout le monde mais je n’oublie pas certaine choses », le message d’Adieu du président Alioune Sarr.

