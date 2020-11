Battu d’entrée dans cette phase de groupe, Naples s’est rebiffé pour la suite. Le club itaien en déplacement en Croatie s’est imposé (2-1). Une victoire scellée par le but contre son camp à la 62′ du défenseur, Filip Braut. Les hommes de Gennaro ont été dominé sur le score dés la 13′.

Kalidou Koulibaly, le capitaine a disputé toute la partie. Il a écopé d’un carton jaune.

⏱ 93 | IT'S ALL OVER 💪#RijekaNapoli 1-2

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/rpMuGuVQ5R

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 5, 2020