Le ministre des sports a dévoilé la feuille de route du nouveau comité national de gestion de la lutte.

« Le Choix des membres de ce comité n’est pas fortuit, c’est le résultat de longues et précieuses concertations avec tous les acteurs et tous les segments de la lutte à travers une approche d’écoute, d’ouverture et d’unité. Chacun et chacune y sont allés avec sincérité et générosité et les propositions formulées sont d’une richesse inégalée » a déclaré Matar Ba dans son allocution lors de la cérémonie intronisant la nouvelle équipe qui sera installée la semaine prochaine.







Alors qu’il a concerté plusieurs acteurs ces derniers joueurs afin de définir son choix pour le successeur d’Alioune Sarr. Il explique le processus mettant en place la nouvelle feuille de route. « Les propositions qui m’ont été faites, combinées aux conclusions et recommandations issues des concertations nationales sur la lutte sénégalaise (qui se sont tenue les 20 et 21 octobre 2018 à Dakar), ont produit des évidences qui justifient nos choix et nos décisions. Nous avons essayé de mettre en place un groupe soudé, uni et solidaire, capable de mettre en œuvre nos orientations et nos préoccupations.Cependant, comme nous le savons tous, la nouvelle équipe du CNG de lutte fait suite à un Comité qui a réalisé un travail considérable et fort appréciable ».

« Dans ce cadre, les bonnes pratiques et les nombreux acquis engrangés doivent être sauvegardés et fructifiés. En somme, la nouvelle équipe du CNG doit inscrire la lutte dans une nouvelle dynamique capable de lui permettre de renforcer sa résilience et de développer ses capacités à produire les mutations nécessaires et attendues. Dans cette perspective, les concertations nationales sur la lutte sénégalaise ont formulé d’importantes recommandations qui composeront une partie de la feuille de route du CNG » ajoute t’il.

Voici la nouvelle feuille de route du CNG

– la mise en place d’une Fédération Nationale de Lutte

– l’amélioration du statut du lutteur, du manager et du promoteur

– la formalisation des écuries en associations

– la décentralisation des programmes de lutte et leur adaptation au contexte et aux réalités locales

– l’organisation, de façon périodique, d’un Festival National de lutte en étroite concertation avec les Ministères chargé de la Culture et du Tourisme.

– l’entrée de la lutte aux jeux olympiques

– la reconversion professionnelle des pratiquants par la mobilisation des potentialités économiques et sociales

– le développement, en relation avec les collectivités territoriales, de la dimension culturelle de la lutte et son inscription dans le projet de territorialisation des politiques publiques

– la prise de mesures nécessaires pour une participation, sous une forme ou sous une autre, de la lutte sénégalaise à l’animation des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse de « Dakar 2026 »

– l’appui à l’organisation de programmes, de façon régulière, en relation avec les promoteurs et les annonceurs

– enfin, l’inscription définitive de la lutte, produit sportif, culturel et touristique dans le projet de faire du Sénégal une société émergente à l’horizon 2035.

