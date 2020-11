Analysant la liste des Lions publiée par Aliou Cissé au micro de nos confrères du journal Stades, l’ancien international Amdy Faye décèle les incohérences dans le choix des joueurs au milieu. Même reproche pour Krepin Diatta, au milieu de terrain, alors qu’il apporterait plus en attaque.

« Au milieu, on ne sait pas qui il faut mettre à la place de qui. Aliou Cissé a mis Krepin au milieu, ce n’est pas sa place. Ce gosse, quand il était chez les U17, je disais qu’il serait meilleur que Sadio Mane comme attaquant. Il était chez les U20 jusqu’à ce qu’il soit nominé meilleur espoir d’Europe. Je constate qu’il a changé, je ne sais qui l’a conseillé de faire cela, mais il a pris du muscle. Il était quelqu’un de très fin, il était rapide, fougueux comme Sadio Mané. Il accélérait le jeu, faisait jouer ses coéquipiers. Mais là on le regarde, il récupère et il donne. Parfois j’ai l’impression avec son club Fc Bruges, qu’il joue comme 2e défenseur. »







« Au milieu, Krepin n’a pas sa place »

« Il ne devrait pas prendre du poids, il devrait rester très tenace, rapide, tout le temps engagé pour aller de l’avant. Là, on ne le voit plus. Il y a 3 ans, il pénétrait une défense pour changer le rythme du jeu. Je ne vois pas en 4-3-3, qu’on le mette au milieu. Il n’est pas un milieu défensif ou relayeur. C’est un attaquant. C’est là qu’on a connu le jeune footballeur. Mais là, on le fait jouer en milieu de terrain. Dans un système de 4-3-3 si on le fait jouer à gauche ou à droite, je ne vois pas qu’est-ce qu’il peut apporter à l’attaque. Krepin Diatta qu’on connaissait, il accélérait toujours le jeu comme Sadio. S’il veut faire carrière, je lui conseille de ramener son football lorsqu’il avait 17 ans ».

wiwsport.com