Pour sa première titularisation, le jeune attaquant a répondu présent. Décisif, il a inscrit le deuxième but de la rencontre pour le club tchéque . Il s’agit de sa première réalisation en Europa League après 3 matchs disputés.

Toutefois, lors de cette 3e journée il a disputé toute la partie contrairement aux deux précédentes où il totalise 20 minutes.

Il s’agit de la première victoire de Slavia Prague dans le groupe C. Du coté de Nice, Racine Coly est resté sur le banc.

✔️ First-time starting XI for Slavia

✔️ First goal

👏 Abdallah Sima against Nice #slaogc #UEL pic.twitter.com/aCzNnBFElC

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) November 5, 2020