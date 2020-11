Başakşehir de Demba Ba a battu Manchester United lors de la 3e journée de Ligue des champions. L’attaquant sénégalais a marqué un but historique ce score le ouvrant le score.

Il a inscrit le premier but de la rencontre entre son club et Manchester United à la 12e minute de jeu. Demba Ba, qui a marqué le premier but de Başakşehir, est également entré dans l’histoire du club. L’attaquant sénégalais est ainsi devenu le premier joueur à marquer pour Başakşehir dans l’histoire de la Ligue des champions.







L’ancien joueur de Chelsea de 35 ans est devenu le premier buteur de l’histoire du club turc en C1. Demba Ba 2e africain le plus âgé à marquer en Ligue des Champions après Didier Drogba. Le club turc gagne trois points précieux et reste toujours dans la course.

wiwsport.com