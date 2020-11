Auteurs d’une bonne prestation lors de la large victoire de Karagumruk face BB Erzurumspor (5-0), Pape Alioune Ndiaye et Alassane Ndao sont dans l’équipe type de la Superlig.



Le milieu de terrain des Lions a inscrit un doublé lors du week-end passé. Arrivé en a fin septembre passé dans l’équipe, il a lancé son compteur avec deux buts lors de son troisième match. Son coéquipier Alassane Ndao a aussi marqué un but en plus de délivrer une passe décisive.