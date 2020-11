Prévu les 7 et 8 novembre prochain, l’Open de Yaoundé enregistrera 4 judokas sénégalais, dont le champion Mbagnick Ndiaye (+100kg), à la recherche de points pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

La chasse aux points pour les JO de Tokyo prévu le 23 juillet au 8 août 2021, est déjà lancée. L’Open de Yaoundé offre aux judokas sénégalais la possibilité d’engranger des points afin de progresser dans le ranking mondial.







Il s’agit de : Mbagnick Ndiaye (+100kg), Abderahmane Diao (-90kg), Moussa Diop (-60kg) et Anna Siga Faye (-63kg). Ces judokas vont rallier la capitale camerounaise ce mercredi ou au plus tard demain jeudi, sous la conduite de l’entraîneur Me Moussa Sall.

Wiwsport.com