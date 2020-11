Avant la coupure internationale la semaine prochaine, la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi 4 novembre avec notamment des Lions qui seront en lice.

Mercredi à 20h00 le PSG de Gana Gueye se déplace sur la pelouse de l’équipe allemande du RB Leipzig, un peu plus de 2 mois après la demi-finale de Ligue des Champions qui avait vu le triomphe du club parisien, qui s’était imposé sur le score sans appel ni SMS de 3-0. Après une défaite surprise face à Manchester United (1-2), le PSG s’est repris la semaine dernière à Istanbul (victoire 2-0), et doit maintenant confirmer, avec une double confrontation face au RB Leipzig.







Pour sa première participation à la Ligue des Champions, Rennes d’Alfred Gomis n’est pas tombé dans le plus facile des groupes. En même temps, en étant dans le chapeau 4, il n’y a jamais de groupe facile. Après la défaite (0-1) sur le terrain du FC Séville, il faut maintenant se rendre à Londres pour défier Chelsea, d’Edouard Mendy à 20h. Au delà de la rencontre, on assistera au duel de portier 100% sénégalais entre Edouard Mendy et Alfred Gomis, d’ailleurs convoqué pour la double confrontation des Lions contre la Guinée Bissau.

Le Club de Bruges de Krepin Diatta et Youssouph Badji, qui partage la tête du groupe F de la Ligue des Champions, va tenter de continuer son beau parcours européen mercredi lors de la réception du Borussia Dortmund. Les Brugeois, qui partagent la tête du groupe avec la Lazio (4 pts) après une victoire au Zénith Saint-Pétersbourg (1-2) et un partage contre les Romains (1-1), pourraient faire une très belle opération comptable en cas de résultat positif.

Manchester United est leader de son groupe en Ligue des champions se déplace à Istanbul en Turquie pour affronter le Basaksehir de Demba Ba. Lanterne rouge avec zéro point au compteur, Basaksehir est plus que jamais en danger.

Mercredi 4 novembre

17h55 : Istanbul BB Demba Ba – Manchester United,

– Manchester United, 17h55 : Zenith Saint-Pétersbourg – Lazio Rome,

20h00 : RB Leipzig – PSG Gana Gueye

20h00 : Chelsea Edouard Mendy – Rennes Alfred Gomis

– 20h00 : Barcelone – Dynamo Kiev,

20h00 : Ferencvaros – Juventus ,

20h00 : FC Séville – Krasnodar,

20h00 : FC Bruges Krepin Diatta Youssouph Badji – Dortmund,

wiwsport.com