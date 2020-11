Demba Ba, qui a marqué le but de Başakşehir contre Manchester United, est également entré dans l’histoire du club. L’attaquant sénégalais est devenu le premier joueur à marquer pour Başakşehir dans l’histoire de la Ligue des champions.

