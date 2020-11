Auteur d’un bon début de saison avec Chelsea, Edouard Mendy est l’attraction du moment en Premier League.

A la veille de la réception de Rennes pour la 3e journée de la ligue des champions, les journalistes ont posé plusieurs questions au coach Frank Lampard. Elles concernent sa nouvelle satisfaction: Mendy.

« Il a montré ses qualités pour lesquelles nous l’avons amené dans le club », a déclaré le coach en conférence de presse. « Tous les retours étaient qu’il avait une grande personnalité, une forte personnalité dans le vestiaire, et tout ce que j’ai entendu, tous ces aspects positifs, s’est réalisé. Il semble que sa personnalité soit plutôt décontractée avec un côté dur quand il s’agit de travailler » rapporte le site du club.

Alors que Mendy a battu le record de Petr Cech avec 3 clean sheets d’entrée en Premier League. Tous veulent en savoir plus sur le portier sénégalais. «Il nécessite très peu d’entretien, il travaille dur, il veut travailler plus et il a hâte de s’engager de plus en plus avec ses coéquipiers et moi-même. Il a un sourire sur son visage, donc c’est vraiment positif quand vous avez un joueur qui entre et frappe le sol en courant sur le terrain et dans le vestiaire » a confié Lampard très satisfait de sa recrue.