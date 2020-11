Kevin Campbell a affirmé que l’attaquant de Liverpool Sadio Mane était «tellement sous-estimé» mais il est le «meilleur joueur du club ».

L’ attaquant d’Everton a révélé qu’il était un grand admirateur de Mohammed Salah et du blessé Virgil van Dijk, mais la sensation sénégalaise est toute seule. «Salah est un buteur, une machine.Van Dijk est sans doute le meilleur défenseur du monde. Mais je pense que le meilleur joueur du club de football est Mane, vraiment».









Il n’a aucun doute sur l’efficacité de la signature de Southampton en 2016 et sur la difficulté qu’il apporte à ses adversaires dans le jeu. «Avec tous les buts marqués par Salah, la seule personne sans laquelle Liverpool aurait du mal pendant un grand nombre de fois est Mane. Il marque un nombre incroyable de buts en tant que joueur large. Mane est celui qui est si sous-estimé. Je pense qu’un certain nombre d’équipes en Europe le voudront » a t’il déclaré en exclusivité à Football Insider.

Mane a marqué son cinquième but de la saison alors que Liverpool a mis l’Atalanta à l’épée avec une performance offensive exceptionnelle lors de sa victoire 5-0 en Italie mardi soir. Diogo Jota a fait la une des journaux avec une performance brillante et un triplé, mais Mane et son Mohammad Salah ont continué leurs impressionnants débuts de campagne.

En 180 apparitions pour l’équipe de Jurgen Klopp, Mané a marqué 86 buts et fourni 37 passes décisives.

