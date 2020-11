Bira Sène, l’actuel président du Comité régional de gestion (Crg) de la lutte de Kaolack, devrait sauf revirement de dernière minute, succéder dans les prochaines heures, au président sortant du Cng, Alioune Sarr.

Selon des informations recueillies par Dakaractu, par le biais d’une source bien au fait des discussions concernant le futur président du Cng de lutte, le profil de Bira Sène sortirait du lot à l’issue des consultations.







Si les noms de l’ancien roi des arènes, Mohamed Ndao Tyson et plus récemment celui d’Issa Ndiaye, l’ancien directeur commercial de Samsung, avaient été souvent évoqués, il semblerait que le ministre des sports, Matar Ba, ait pris le contrepied des rumeurs et autres annonces précipitées en portant son choix sur le sieur Sène. Sa nomination pourrait d’ailleurs être actée au cours de la semaine …

wiwsport.com