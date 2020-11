Aliou Cissé a fait appel à l’arrière gauche sénégalais Arial Mendy pour le compte de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Le sélectionneur des lions est revenu sur la convocation des nouveaux joueurs et explique de l’ancien joueur de Diambars connait déjà la tanière.







« L’objectif c’est se qualifier pour la CAN 2022, et la CAN 2022 ça se prépare aujourd’hui tout en continuant dans notre ligne directrice mais en apportant du sang neuf, apportant de la qualité, apporter aussi de la concurrence à l’équipe. Aujourd’hui, le match contre le Maroc nous a quand même donné des indications. Nous sommes à 9 journées dans les championnats européens et jusqu’à présent sur certains postes, il y’a des garçons qui ont du mal à trouver du temps de jeu. Arial Mendy est un garçon qui connait déjà la tanière vu que je l’avais invité, donc j’ai envie de dire que c’est un retour », annonce le sélectionneur des lions.

wiwsport.com