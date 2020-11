Liverpool en déplacement ce mardi à Atalanta pour le compte de la 3e journée de ligue des champions, a largement dominé l’équipe italienne. Sadio Mané est buteur et passeur décisif dans cette rencontre.

Grâce à un doublé de Jota, les Reds étaient devant à la pause 2-0. Les Anglais se sont procurés le plus d’occasions franches. L’Atalanta s’est montré trop timide offensivement pour rivaliser avec Liverpool. Zapata et Muriel se sont procuré quelques petites occasions, sans toutefois inquiéter Alisson.







Les poulains de Klop se sont montrés très efficaces dans cette rencontre. Avec un triplé de D.Jota, Liverpool a dominé largement Atalanta. Salah le troisième but de la rencontre et Sadio Mané le 5e but. Une première réalisation pour l’attaquant de Liverpool en Ligue des champions.

wiwsport.com