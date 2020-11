Joueur du mois de septembre de la Ligue 1, Ibrahima Niane s’est entretenu avec l’UNFP lors de la réception de son trophée.

L’attaquant de 21 ans a tenu à remercier d’emblée tous ceux qui ont voté pour lui. Avec 6 buts, il est freiné dans son élan par une blessure qui va le retenir hors des pelouses pendant 6 mois. « Je me suis fait opéré il y’a une semaine et l’opération s’est bien déroulée. Je me sens très bien. Mentalement, je suis là et avec l’aide de mes coéquipiers, du staff et de mes coachs, je me sens très bien » a t’il déclaré.







Ancien joueur de Génération Foot, il a inscrit 19 buts lors de sa dernière saison au Sénégal (2016-2017). Un record dans l’histoire du football sénégalais. Un résultat d’un long travail pour sa passion. « J’ai toujours aimé le football » explique t’il. « Même quand on me disait d’aller à l’école dés fois, je refusais d’y aller pour jouer au foot. C’est ma passion. Dans ma tête, je me disais toujours que je serais un joueur professionnel. »

« Cristiano Ronaldo et Sadio Mané sont mes joueurs favoris » a confessé celui qui est un féru du « Thiep » et écoute « une variété de musique ».

📽 Retrouvez l'interview du buteur du @FCMetz @Ibra_Niane7, joueur du mois de septembre de la @Ligue1UberEats 🏆 Le meilleur buteur des grenats revient avec nous sur ↩ ✅ sa santé

✅ son parcours

✅ son arrivée à Metz

✅ sa passion pour le football#tropheesUNFP pic.twitter.com/oUfAhC7XPl — UNFP (@UNFP) November 3, 2020

