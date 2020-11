Le défenseur sénégalais enchaine les titularisations. Face à Manchester City, le coach portugais mise sur lui dans l’axe du club grec.

Pape Abou Cissé va disputer son deuxième match cette saison en Ligue des champions. Il fera partie du 11 ce soir au Etihad Stadium. Olympiakos se déplace sur la pelouse du club anglais après une défaite (0-2) face au Porto. Tandis que City reste sur deux victoires avec 6 buts inscrits et 1 but encaissé. Cissé et cie compte qu’une seule victoire, enregistrée lors de la première journée.







