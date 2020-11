La Ligue des champions revient pour la troisième semaine de suite, mardi 3 et mercredi 4 novembre, avec la troisième des six journées d’une phase de poules resserrée en raison de la pandémie de coronavirus.

Côté Lions, ceux de l’Olympiakos vont ouvrir le bal. Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba se déplacent sur la pelouse de Manchester City à 20h. Porto de Loum Ndiaye et Malang Sarr reçoit les Marseillais de Boubakary Kamara et Pape Gueye. L’Atalanta reçoit Liverpool de Sadio Mané pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions.







Programme complet de ce mardi

Groupe A :

17h55 : Lokomotiv Moscou (RUS) – Atlético de Madrid (ESP)

20h00 : RB Salzbourg (AUT) – Bayern Munich (GER)

Groupe B :

17h55 : Shakhtar Donetsk (UKR) – Mönchengladbach (GER)

20h00 : Real Madrid (ESP) – Inter Milan (ITA)

Groupe C :

20h00 : Manchester City (ENG) – Olympiakos (GRE) Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé

20h00 : FC Porto (POR) Malang Sarr et Loum Ndiaye – Marseille (FRA) Kamara et Gueye

Groupe D :

20h00 : Midjtylland (DEN) – Ajax Amsterdam (NED)

20h00 : Atalanta Bergame (ITA) – Liverpool (ENG) Sadio Mané

