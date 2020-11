Le FC Porto de Loum Ndiaye et Malang Sarr a dominé l’OM ce soir en Ligue des champions, match comptant pour la 3e journée.

Après deux défaites contre l’Olympiakos (0-1) et Manchester City (0-3), Marseille de Pape Gueye a subi mardi soir un troisième revers en Ligue des champions, son douzième d’affilée dans la compétition. Après une première période catastrophique, l’Olympique de Marseille s’est retrouvé mené sur la pelouse de Porto pour son troisième match de Ligue des champions cette saison.







Un but au bout de quatre minutes, un penalty raté, un penalty encaissé et très peu d’occasions… L’Olympique de Marseille a connu un match plus que délicat sur la pelouse de Porto pour son troisième match de Ligue des champions cette saison.

Mamadou Loum Ndiaye sur le banc n’a pas joué dans cette rencontre. Le milieu de terrain sénégalais est en manque de temps de jeu avec son club. Par contre Malang Sarr a joué toute la rencontre. Le défenseur franco-sénégalais est prêté à Porto par Chelsea.

