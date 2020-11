Le 1er tournoi national en virtuel de jeu de dames s’est conclue ce week-end avec énormément de satisfécits, qui selon le consultant et maître d’œuvre de la compétition Mapenda Sène, doit pousser à faire entrer la discipline dans l’ère du numérique.

« Le bilan est positif, je dirais même splendide car nous avons pu mobiliser l’ensemble du pays et des joueurs dans un grand engouement. Le jeu en virtuel a un bel avenir au Sénégal. Vraiment tout a été positif. Même s’il y a eu quelques couacs techniques liés à la plateforme mis en place pour ce tournoi et la non-maîtrise de l’outil informatique par l’ensemble des joueurs. Hormis cela, il n’y a rien à signaler. J’en profite donc pour remercier et féliciter toute mon équipe technique et la Fédération, qui ont participé à la réussite de cet événement historique pour notre jeu de dames. », nous dit-il dans une interview avec Record.







Wiwsport.com